Под Орлом появится жилой микрорайон для многодетных семей

К участкам в деревне Овсянниково проложат дороги и протянут газ Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Северном районе Орла появится жилой микрорайон для многодетных семей. К участкам близ деревни Овсянниково проведут газопровод и проложат дорожную сеть.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла. Сейчас городские власти ищут подрядную фирму, которая создаст проект инфраструктуры в новом микрорайоне. Земельные участки под строительство жилья многодетным семьям у Овсянниково выдают с 2013 года, однако ни газа, ни воды тут нет, отсутствует и транспорт.

- Между участками под ИЖС пролягут двухполосные дороги общей протяженностью 10,2 км. Тротуары, смежные с велодорожками, будут выполнены в плитке. На протяжении 10,6 км также будет запроектирован подземный газопровод, - рассказали о проекте в пресс-службе мэрии Орла.

Проект, по планам, будет готов через год: к ноябрю 2022. И только после стартуют сами работы.