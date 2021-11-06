Почти 72% орловцев приняло участие во Всероссийской переписи населения

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Жители Орловской области продолжают принимать участие во Всероссийской переписи населения. По последним данным, "переписались" почти 72% орловцев.

В основном жители региона переписываются в режиме офлайн: заполняют переписные листы на участках или с переписчиками на дому. Меньшее количество людей прошли перепись в режиме онлайн.

- 56% населения региона было опрошено переписчиками или прошли перепись на стационарных участках, 15,7% − заполнили переписные листы на сайте Госуслуг, - рассказали в пресс-службе администрации Орловской области.

Всероссийская перепись продлится до 14 ноября 2021. В этом году она впервые проходит с возможностью участия в ней онлайн.