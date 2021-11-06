Сделать прививку от коронавируса в Орле 6 ноября можно в Советском и Заводском районах

График работы пунктов вакцинации 6 ноября Фото: Архив "КП"

В Орле 6 ноября прививку от коронавируса можно сделать в Заводском и Советском районах. Пункты вакцинации принимают горожан с 9.00 утра до 19.00 часов вечера, публикуем график их работы.

С 9.00 до 17.00 получить вакцину можно в МФЦ на улице Ленина,1.

С 12.00 до 19.00 врачи дежурят в трех прививочных пунктах. Это мобильный ФАП, который разместился у ТЦ "Водолей" на Тургенева, 42, медкабинет в здании автовокзала (2 этаж) на Автовокзальной, 1, а также пункт вакцинации в ТМК "Гринн" на Кромском шоссе, 4. Предварительная запись не нужна, укол врачи сделают в порядке живой очереди.

В пресс-службе обладминистрации напоминают, что с собой необходимо взять документы. Паспорт, полис и СНИЛС нужны для приема и для того, чтобы в дальнейшем получить сертификат о прохождении вакцинации.