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Общество5 ноября 2021 10:55

В Орловской области ссузы и организации допобразования уйдут на дистанционку до 13 ноября

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Студенты ссузов уйдут на дистанционку

Студенты ссузов уйдут на дистанционку

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области ссузы и организации дополнительного образования перейдут на дистанционное обучение. Пока что властями принято решение о переводе их на удаленку до 13 ноября.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем инстаграме.

- В Орловской области студенты СПО и допобразования будут учиться дистанционно с 8 по 13 ноября, - заявил глава региона.

Связано такое решение с все возрастающим числом заболевших коронавирусом. Ежедневный прирост зараженных превышает 300 человек, всего на орловщине зафиксировано более 54,5 тысяч случаев covid-19.