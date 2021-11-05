В Орловской области ссузы и организации допобразования уйдут на дистанционку до 13 ноября

Студенты ссузов уйдут на дистанционку Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области ссузы и организации дополнительного образования перейдут на дистанционное обучение. Пока что властями принято решение о переводе их на удаленку до 13 ноября.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем инстаграме.

- В Орловской области студенты СПО и допобразования будут учиться дистанционно с 8 по 13 ноября, - заявил глава региона.

Связано такое решение с все возрастающим числом заболевших коронавирусом. Ежедневный прирост зараженных превышает 300 человек, всего на орловщине зафиксировано более 54,5 тысяч случаев covid-19.