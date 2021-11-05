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Общество5 ноября 2021 10:47

В Орле дезинфицируют подъезды и маршрутки

Поверхности обрабатываются антисептическим средством
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба мэрии Орла

Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле продолжается дезинфекция в многоквартирных жилых домах. Поверхности и помещения обрабатываются антисептиком.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Орла, обработка входных групп и подъездов ведется по заявкам жителей. Уборщики обрабатывают ручки, поручни, почтовые ящики, лифты антисептиком «ДезХлор». Для человека и животных это средство не опасно.

Также проходит обработка салонов общественного транспорта.

- Как минимум дважды за рейс – в начале и в конце круга, – водители обрабатывают салон дезинфицирующими средствами. Особое внимание уделяется поручням, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Такие меры принимаются для профилактики распространения коронавирусной инфекции.