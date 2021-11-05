Как работает пункт вакцинации в МФЦ Орла на выходных

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пункт вакцинации от коронавируса, расположенный в МФЦ на улице Ленина Орла, будет работать все выходные. Здесь можно сделать прививку от covid-19 без предварительной записи. Публикуем график его работы.

Как сообщает обладминистрация, в пятницу 5 ноября прививку можно сделать с 9.00 до 18.00, в субботу 6 ноября медики дежурят с 9.00 до 17.00, а в воскресенье 7 ноября привиться от коронавируса можно во временной промежуток с 9.00 до 16.00.

С собой необходимо иметь документы: паспорт, полис, СНИЛС. Они необходимы для того, чтобы в дальнейшем получить сертификат о вакцинации.

Адрес пункта: ул. Ленина, 1.