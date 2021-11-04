Орловчанка внесла предоплату за натяжной потолок, но осталась без потолка и денег

Жительница Орла решила сделать ремонт, но наткнулась на неожиданные сложности. Женщина внесла предоплату за монтаж натяжного потолка, однако, как оказалось, деньги она заплатила мошеннику.

Подробности рассказали в региональном УМВД. Потерпевшая разместила объявление в интернете о том, что ей необходим натяжной потолок, а также другая помощь в ремонте. Через какое-то время откликнулся мужчина, пообещавший выполнить работу. Орловчанка внесла предоплату 7 тысяч рублей, однако "мастер" после этого пропал и не выходил на связь. Тогда обманутая женщина написала заявление в полицию.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого - орловца 33 лет. Гражданин признался в содеянном, а также выразил намерение возместить причиненный ущерб, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".