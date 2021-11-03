Погода на ноябрьских выходных в Орле будет пасмурной, но теплой

На выходных погода в Орле будет теплой для поздней осени Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Длинные ноябрьские выходные в Орле будут пасмурными, но достаточно теплыми для поздней осени. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 4-7 ноября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в четверг 4 ноября небо над городом затянуто тучами. На термометрах от +3 ночью до +11 градусов в дневное время. Ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Давление на уровне 751 мм рт.ст., ветер с юга 3 м/с.

В пятницу 5 ноября вновь пасмурно, без осадков. Будет теплее: от +7 ночью до +14 днем покажут термометры. Давление на уровне 747 мм рт.ст., ветер с юга с сильными порывами 7 м/с.

В субботу 6 ноября ночью +7 градусов, днем воздух прогреется до +11. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер сменит направление на западное, скорость 3 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

В воскресенье 7 ноября без осадков, днем выглянет солнце. Температура понизится до +3 ночью +9 градусов днем. Ветер западный 6 м/с, давление 746 мм рт.ст.