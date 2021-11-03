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Здоровье3 ноября 2021 17:20

В Орловской области от коронавируса лечится больше 6 тысяч 600 человек

Около полутора тысяч пациентов лежат в больницах, остальные - на амбулаторном лечении
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Основная часть пациентов с коронавирусом в Орловской области лечится дома

Основная часть пациентов с коронавирусом в Орловской области лечится дома

Фото: Архив "КП"

В Орловской области по состоянию на 3 ноября 2021 от коронавируса лечится более 6 тысяч 600 человек. Цифры на заседании оперативного штаба по борьбе с covid-19 озвучил Станислав Шувалов, и.о. департамента здравоохранения региона.

Большая часть орловцев с диагностированным коронавирусом наблюдается и лечится дома: амбулаторных пациентов 5 183. Почти полторы тысячи человек, 1 489, госпитализированы. Занят практически весь специализированный коечный фонд, свободными остается только 84 места для пациентов с ковидом.

За последние сутки в Орловской области диагностировали коронавирус у 335 человек. Это абсолютный рекорд по суточному приросту заболевших с самого начала пандемии.