В Орловской области от коронавируса лечится больше 6 тысяч 600 человек

Основная часть пациентов с коронавирусом в Орловской области лечится дома Фото: Архив "КП"

В Орловской области по состоянию на 3 ноября 2021 от коронавируса лечится более 6 тысяч 600 человек. Цифры на заседании оперативного штаба по борьбе с covid-19 озвучил Станислав Шувалов, и.о. департамента здравоохранения региона.

Большая часть орловцев с диагностированным коронавирусом наблюдается и лечится дома: амбулаторных пациентов 5 183. Почти полторы тысячи человек, 1 489, госпитализированы. Занят практически весь специализированный коечный фонд, свободными остается только 84 места для пациентов с ковидом.

За последние сутки в Орловской области диагностировали коронавирус у 335 человек. Это абсолютный рекорд по суточному приросту заболевших с самого начала пандемии.