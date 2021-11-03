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Здоровье3 ноября 2021 16:36

У Орловской области в запасе есть 100 тысяч доз вакцин от коронавируса

Дефицита препаратов в регионе не наблюдается
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Орловская область не испытывает дефицита в вакцине от коронавируса. В запасе у регионе есть около 100 тысяч доз препарата.

Об этом 3 ноября рассказал Станислав Шувалов, и.о. главы регионального депздрава, во время заседания оперативного штаба по борьбе с covid-19.

- Всего в регион поступило 383 238 комплектов вакцины. 283 402 человека привито, то есть резерв прививок в регионе составляет порядка 100 тысяч, - сообщил Шувалов.

Прививочная кампания в Орле и районах области продолжается. Прививку можно сделать как в поликлинике по месту прописки, так и в мобильных пунктах без предварительной записи.