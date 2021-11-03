Водитель без прав спровоцировал лобовое ДТП с пострадавшими под Орлом

В лобовом столкновении пострадали трое Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На проселочной дороге под Орлом лоб в лоб столкнулись два автомобиля: внедорожник "Нива Шевроле" и легковушка "Шкода". Мужчина, управлявший "Шкодой" оказался лишенным водительских прав.

Происшествие случилось в поселке Хвощевский Орловского района 2 ноября. По улице Центральной легковушку марки "Шкода" вел 42-летний водитель, он ехал в направлении поселка Пахомово. Возле дома №9 он выехал на встречную полосу, где в этот момент за рулем внедорожника "Нива" ехала 51-летняя женщина. Автомобили столкнулись лоб в лоб. Трое пострадали.

- В результате ДТП водитель и пассажир, мужчина 62 лет, транспортного средства "Шкода" получили телесные повреждения, отпущены. Водитель транспортного средства "Шевроле Нива" получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.