Глава Орла Юрий Парахин рассказал о достижениях за год на посту мэра

На посту мэра Юрий Парахин ровно год. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мэр Орла Юрий Парахин рассказал о достижениях на посту главы города. Год назад, 3 ноября 2020, Парахин принес присягу верности Орлу и его жителям.

Поблагодарил орловцев за поддержку и отметил, что удалось сделать за этот год, Юрий Парахин в соцсетях. Мэр отметил, что основными задачами он ставил оздоровление финансов города. Так, удалось разблокировать счета школ и детских садов, а также частично погасить долги муниципальных предприятий. Напомним, на эти цели городу была выделена дотация в размере 900 миллионов рублей. В шесть раз больше денег, чем в 2020 году, получило трамвайно-троллейбусное предприятие - 189, 5 миллиона рублей.

Также глава города рассказал, что вдвое перевыполнен план по ямочному ремонту дорог, отремонтированы разбитые Болховское шоссе и Маслозаводской переулок. Впервые за много лет были направлены деньги на ремонт дорог Новой Ботаники, Зареченского микрорайона, 909 квартала.

Упомянул Юрий Парахин и про Красный мост, ремонт которого встал.

- Мы ни на день не оставляем эту проблему без внимания, прекрасно осознавая значимость Красного моста для нашего города, - написал мэр.

В завершении своего онлайн отчета глава города поблагодарил орловцев за поддержку, советы и критику.