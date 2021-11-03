Молодого орловца второй раз будут судить за пьяное вождение

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области второй раз перед судом предстанет 22-летний водитель, ездивший пьяным. У молодого жителя Мценского района уже была судимость за нетрезвое вождение, однако она не остановила его от повторной поездки подшофе.

Подробности дела озвучили в прокуратуре Орловской области. Молодого человека полицейские остановили в декабре 2020 года на дороге в деревне Алешня Мценского района. Оказалось, что тот пьян. На водителя завели уголовное дело.

- Будучи ранее осужденным по приговору суда за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, должных выводов водитель не сделал, вновь нарушил Правила дорожного движения, управлял автомобилем в состоянии опьянения. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Мценским районным судом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.