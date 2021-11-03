За сутки коронавирусом забелело 335 жителей Орловской области, 4 умерло

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области который день подряд побит суточный рекорд по приросту заразившихся коронавирусом. За последние сутки, на 3 ноября 2021, заболело 335 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

Регион переступил порог в 54 тысячи заболевших. Общее число подтвержденных случаев covid-19 за весь период наблюдения составляет 54 205.

Излечилось и закрыло больничные гораздо меньше орловцев, чем заболело. За сутки выписано всего 44 пациента, за всю пандемию излечилось 47 087 человек.

Снова сообщил федеральный оперштаб и о смертельных исходах коронавируса. Умерло еще 4 орловца с лабораторно диагностированным covid-19.