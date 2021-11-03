В бюджетные учреждения Орла и области поставляли сомнительное мясо и молочку

Производители из разных регионов России поставляли в орловские бюджетные учреждения некачественное молоко и мясо Фото: Ольга СУПОНЕВА

В бюджетных учреждениях Орловской области Россельхознадзор выявил мясо и молочку сомнительного качества. Специалисты ведомства отобрали пробы продукции в 74 организациях облцентра и районов, поставщиков некачественных продуктов привлекут к ответственности.

Из отобранных проб половина не соответствовала стандартам качества и безопасности по тем или иным признакам или вообще имела признаки подделки.

- В частности, в молочной продукции выявлялись несоответствия по массовым долям жира, белка, микробной трансглутаминазы и сорбиновой кислоты. В мясной продукции - по массовой доле белка, наличию остаточного количества лекарственных веществ. Во всех случаях выявления потенциально небезопасной пищевой продукции направлены информационные письма в бюджетные учреждения, приняты меры административного воздействия в отношении производителей товаров, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В итоге у 11 производителей отозваны декларации о соответствии. Это фирмы из Орловской, Курской, Московской, Рязанской, Брянской областей, а также республики Татарстан.