Внедорожник "Ниссан" сгорел на дороге в Орловской области

Огонь уничтожил иномарку Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Орловские пожарные за сутки шесть раз выезжали на тушение огня. Один из пожаров уничтожил внедорожник "Ниссан".

ЧП случилось 2 ноября. В третьем часу дня спасателям позвонили очевидцы: в селе Песочное Верховского района горел автомобиль. Пожарный расчет прибыл на место происшествия, к тому моменту иномарка "Ниссан Террано" полыхала открытым пламенем. Огонь погасили, но автомобиль не восстановить.

- В результате пожара автомобиль выгорел по всей площади. Причина пожара устанавливается, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

При пожаре никто не пострадал.