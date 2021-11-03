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Происшествия3 ноября 2021 10:53

В Кромах пешеход перебегал дорогу и попал под колеса "УАЗа"

С ранениями мужчина госпитализирован
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Пешеход получил травмы

Пешеход получил травмы

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области под колеса микроавтобуса "УАЗ" угодил мужчина-пешеход. Он перебегал дорогу и машина сбила его.

В вечернее время 2 ноября 29-летний водитель вел отечественный автомобиль "УАЗ" по дороге М-2 "Крым". В районе 408 километра, в поселке Кромы, проезжую часть перебегал 36-летний мужчина. Затормозить вовремя водитель не успел и сбил его. Как отметили в региональной Госавтоинспекции, мужчина пересекал дорогу не по пешеходному переходу, а неподалеку от него.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, он госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.