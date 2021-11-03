Тургеневский мост Орла - одна из важный транспортных артерий города, соединяющая Советский район с Заводским Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Тургеневскому мосту Орла исполнилось 50 лет. Полвека назад мост был достроен и сдан в эксплуатацию.

Строительство важной для города переправы, соединяющей Заводской и Советский районы, завершилось 3 ноября 1971 года. Чуть позже, 5 ноября, состоялось торжественного открытие моста. По нему поехали автомобили, автобусы, троллейбусы.Со времен открытия Тургеневский мост капитально не ремонтировался, переживая только укладку асфальта и косметическое приведение в порядок.

Даже спустя полвека опоры моста выглядят внушительно и масштабно Фото: Ольга СУПОНЕВА

Интересно, что до открытия моста, два района Орла соединяла деревянная переправа через реку Орлик.