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Общество3 ноября 2021 10:04

Тургеневскому мосту Орла исполнилось 50 лет

Соединяющая Советский и Заводской район переправа была достроена и сдана 3 ноября 1971 года
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Тургеневский мост Орла - одна из важный транспортных артерий города, соединяющая Советский район с Заводским

Тургеневский мост Орла - одна из важный транспортных артерий города, соединяющая Советский район с Заводским

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Тургеневскому мосту Орла исполнилось 50 лет. Полвека назад мост был достроен и сдан в эксплуатацию.

Строительство важной для города переправы, соединяющей Заводской и Советский районы, завершилось 3 ноября 1971 года. Чуть позже, 5 ноября, состоялось торжественного открытие моста. По нему поехали автомобили, автобусы, троллейбусы.Со времен открытия Тургеневский мост капитально не ремонтировался, переживая только укладку асфальта и косметическое приведение в порядок.

Даже спустя полвека опоры моста выглядят внушительно и масштабно

Даже спустя полвека опоры моста выглядят внушительно и масштабно

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Интересно, что до открытия моста, два района Орла соединяла деревянная переправа через реку Орлик.

Раньше на месте знакомой орловцам переправы был вот такой деревянный мост

Раньше на месте знакомой орловцам переправы был вот такой деревянный мост