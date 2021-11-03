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Происшествия3 ноября 2021 9:36

Житель Северного района Орла попался на краже в гипермаркете

35-летнему мужчине придется держать ответ перед законом
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Житель Северного района Орла попался росгвардейцам на краже

Житель Северного района Орла попался росгвардейцам на краже

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителя Северного района Орла поймали на краже. 35-летний мужчина пытался пронести неоплаченные продукты мимо кассы гипермаркета.

Инцидент произошел в торговом центре на Михалицына. Продавцы заметили подозрительного мужчину в зале, они вызвали на подмогу силовиков. Вызвавшего подозрение покупателя задержала росгвардия, как раз когда орловец пытался выйти с неоплаченными товарами из торгового зала.

- Росгвардейцы задержали гражданина, а затем передали в отдел полиции для уточнения обстоятельств и привлечения к ответственности, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.