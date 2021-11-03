Житель Северного района Орла попался на краже в гипермаркете

Житель Северного района Орла попался росгвардейцам на краже Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителя Северного района Орла поймали на краже. 35-летний мужчина пытался пронести неоплаченные продукты мимо кассы гипермаркета.

Инцидент произошел в торговом центре на Михалицына. Продавцы заметили подозрительного мужчину в зале, они вызвали на подмогу силовиков. Вызвавшего подозрение покупателя задержала росгвардия, как раз когда орловец пытался выйти с неоплаченными товарами из торгового зала.

- Росгвардейцы задержали гражданина, а затем передали в отдел полиции для уточнения обстоятельств и привлечения к ответственности, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.