Николай Ничипоров ушел из жизни в возрасте 73 лет

Скончался бывший глава Заводского района Орла Николай Ничипоров. Он ушел из жизни 1 ноября в возрасте 73 лет.

О кончине сообщили в мэрии. Николай Ничипоров возглавлял Заводскую районную администрацию 13 лет. До того долгое время он работал на заводе "Погрузчиков", начав свой трудовой путь с должности слесаря прошел его до секретаря парткома завода. С декабря 1984 по 1991 год работал заместителем председателя Заводского райисполкома. С 1991 года возглавил администрацию Заводского района Орла, где проработал 13 лет. С 2004 года был заместителем гендиректора по социальным вопросам в "Орелстрое".

Редакция "КП-Орел" выражает соболезнования родным и близким усопшего.