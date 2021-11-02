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Общество2 ноября 2021 15:28

Выставка артефактов, найденных на месте Орловской крепости, откроется в феврале 2022

В экспозицию войдут предметы, обнаруженные археологами при раскопках на детинце
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Выставку посветят итогам раскопок на месте Орловской крепости

Выставку посветят итогам раскопок на месте Орловской крепости

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле откроется выставка артефактов, найденных на месте Орловской крепости. В экспозицию войдут предметы, которые археологи обнаружили при раскопках на детинце в течение 2021 года.

Предварительное время открытия выставки - февраль 2022 года, экспозиция разместится в краеведческом музее. Первыми уникальные экспонаты увидят орловцы и гости региона. Об этом сообщил Андрей Клычков, глава области, на конференции посвященной результатам работы археологов на месте детинца крепости.

Подробнее о раскопках читайте в эксклюзивном материале "Комсомолки". Наши корреспонденты побывали на раскопках и узнали, как они помогут пролить свет на жизнь и смерть найденных обитателей Орловской крепости.