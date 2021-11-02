Выставка артефактов, найденных на месте Орловской крепости, откроется в феврале 2022

Выставку посветят итогам раскопок на месте Орловской крепости Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле откроется выставка артефактов, найденных на месте Орловской крепости. В экспозицию войдут предметы, которые археологи обнаружили при раскопках на детинце в течение 2021 года.

Предварительное время открытия выставки - февраль 2022 года, экспозиция разместится в краеведческом музее. Первыми уникальные экспонаты увидят орловцы и гости региона. Об этом сообщил Андрей Клычков, глава области, на конференции посвященной результатам работы археологов на месте детинца крепости.

Подробнее о раскопках читайте в эксклюзивном материале "Комсомолки". Наши корреспонденты побывали на раскопках и узнали, как они помогут пролить свет на жизнь и смерть найденных обитателей Орловской крепости.