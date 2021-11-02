Еще 22 тысячи доз "Спутника V" поставили в Орловскую область

О том, что в регион поступила партия вакцины от коронавируса, сообщил губернатор

В Орловскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса. В регион поставили тысячи доз препарата "Гам-Ковид-Вак", он же "Спутник V".

О поступлении очередной партии вакцины сообщил губернатор Андрей Клычков в своем инстаграме. Орловский глава также поделился фотографиями с разгрузки препарата от ковида. Всего в регион привезли 22 тысячи доз "Спутника V", его в ближайшее время, по словам Клычкова, распределят по медицинским учреждениям Орла и районов области.

По последним данным, прививки от коронавируса сделало порядка 282 тысяч человек.