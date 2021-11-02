Завершился ремонт дороги и тротуаров в микрорайоне Новая Ботаника Орла

В микрорайоне Новая Ботаника отремонтировали тротуары и асфальт. Фото: пресс-служба мэрии Орла

В микрорайоне Новая Ботаника Орла завершился ремонт тротуаров и проезжей части по двум улицам. На свежий асфальт и плитку потратили больше 31 миллиона рублей.

В порядок дорожники приводили улицы 5-й Орловской стрелковой дивизии и Пищевой переулок. Как сообщили в пресс-службе мэрии Орла, при приемке нареканий не возникло. В состав комиссии вошел орловец с ограничиннемыми возможностями здоровья Роман Дубинкин. Он проверил спуски и пандусы на инвалидной коляске, замечаний у мужчины не оказалось. В мэрии похвалили и систему воодотведения, смонтированную при ремонте.

- К слову, в период дождей проявил себя с лучшей стороны и обустроенный отвод воды: огромные лужи, скапливающиеся возле пешеходной части улицы 5-й Орловской стрелковой дивизии, теперь забыты. Разрешил проблему уложенный с учетом естественного рельефа асфальт, - прокомментировала пресс-служба.