С поставщика соли для дорог Орла суд взыскал 4,6 млн рублей

Суд взыскал деньги с поставщика соли для орловских дорог Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С поставщика соли для отсыпки зимой орловских дорог суд взыскал 4,6 миллиона рублей. Арбитражный суд Центрального округа оставил без изменения решения предыдущих инстанций и признал факт завышения стоимости контракта на закупку реагентов.

Нарушения при проведении аукциона на закупку технической соли для зимнего содержания дорог в 2019 году вскрыла прокуратура. Ведомство установило, что поданные на электронные торги документы некорректно описывали объект закупки. Заявки троих участников отклонили без правовых оснований. Таким образом, ограниченной оказалась конкуренция на торгах, а потенциальные поставщики не смогли принять в них участие. Это привело к неэффективной трате бюджетных денег.

- По решению Арбитражного суда Орловской области применены последствия недействительности ничтожной сделки. С ООО «Развитие» в пользу заказчика МКУ «УКХ Орла» взыскано неосновательное обогащение в размере свыше 4,6 млн рублей. Решение Арбитражного суда было обжаловано ответчиком, однако вышестоящими судами решение оставлено без изменения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.