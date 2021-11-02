Орловская область получит больше 64 миллионов на покупку кислородных концентраторов

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Орловская область получит более 64 миллионов рублей на покупку кислородных концентраторов. Финансовую помощь региону окажет федеральный центр.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, постановление о выделении средств подписал Михаил Мишустин, Председатель Правительства РФ. Помощь будет оказана 50 регионам России, всего выделено 5 миллиардов рублей. Орловщина получит 64,57 миллиона.

- Выделенные средства покроют расходы, в том числе и на проведение пусконаладочных работ. Полученные средства помогут увеличить эффективность борьбы с новой коронавирусной инфекцией, - пояснили в региональном Правительстве.

О том, что такое кислородный концентратор и зачем он нужен читайте здесь.