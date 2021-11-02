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Здоровье2 ноября 2021 11:56

Орловская область побила рекорд по приросту заболевших коронавирусом: за сутки заразилось 330 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 2 ноября 2021
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Орловская область снова побила собственный рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. Диагноз covid-19 подтвердился сразу у 330 жителей региона.

Данные по заболеваемости приводит федеральный оперштаб. Согласно им, суммарное число случаев коронавируса на орловщине достигло 53 870.

Выздоровело и закрыло больничный всего 47 человек за сутки. Всего излечилось 47 043 человека.

Снова есть и смертельные случаи: умерло за последние сутки 6 орловцев с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией. Всего же за пандемию ушло из жизни 1110 пациентов, так и не вылечившихся от ковида.

Из-за неблагоприятной ситуации с заболеваемостью в Орловской области ужесточены ограничения в связи с коронавирусом. Так, на период выходных закрыты торговые центры, в фитнес-клубы и спа-центры можно пройти только при наличии QR-кода, а для отдельных категорий граждан введена обязательная вакцинация.