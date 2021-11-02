В Мценском районе горели погреба и хозпостройка

Пожар разгорелся в Мценском районе 1 ноября Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Мценском районе Орловской области пожарные потушили пламя, охватившее несколько погребов и хозяйственное строение. ЧП случилось 1 ноября в поселке Нововолковский.

Спасатели на место происшествия прибыли около восьми вечера. К моменту их прибытия, открытым пламенем полыхали несколько погребов и постройка, огонь грозил перекинуться на стоящие по соседству строения.

- В результате пожара хозпостройка выгорела на площади 36 квадратных метров. Один погреб выгорел на площади 12 квадратных метров, во втором сгорела кровля на площади 4 квадратных метра. От огня спасены еще 4 хозпостройки, - рассказали о последствиях пожара в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Причину, по которой разгорелся огонь, предстоит установить специалистам.