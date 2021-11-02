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Общество2 ноября 2021 10:09

В Орле оштрафуют 20 человек, не надевших маску в транспорте

В городе продолжаются рейды, призванные выявить нарушителей масочного режимаВ Орл
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Нарушителей масочного режима привлекают к ответственности в рейдах

Нарушителей масочного режима привлекают к ответственности в рейдах

В Орле к ответственности привлекут нарушителей, не надевших маску в общественном транспорте. За неделю в рейдах выявлено 20 человек, нарушивших антикоронавирусные ограничения.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орла. Рейды проводят сотрудники управления безопасности мэрии вместе с полицейскими. Проверяют автобусы, троллейбусы, трамваи. Только за последний рейд было составлено 6 протоколов, еще 15 человек отделались профилактическими беседами. Нарушителям придется раскошелиться на штраф.

- Теперь те, кто поленился надеть маску, не поленятся заплатить штраф от 1 до 30 тысяч рублей, который предусмотрен ч. 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, - пояснили в пресс-службе администрации Орла.