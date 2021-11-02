Где в Орле 2 ноября без записи сделать прививку от коронавируса

В Орле 2 ноября продолжают работать мобильные пункты вакцинации, в которых можно привиться от коронавируса. Публикуем график дежурства медиков.

С 9.00 до 16.00 работает медкабинет в МФЦ на улице Ленина, 1. Тут привиться можно с понедельника по субботу включительно.

С 12.00 до 19.00 мобильный фельдшерско-акушерский пункт дежурит у ТЦ "Водолей" на Тургенева, 42.

Также с 12.00 до 19.00 врачи примут орловцев в здании автовокзала на Автовокзальной, 1. Медкабинет работает на втором этаже.

В это же время открыт пункт вакцинации в ТМК "Гринн" на Кромском шоссе, 4. Здесь кабинет расположился на первом этаже рядом с магазином "М-Видео".

В обладминистрации орловцам напоминают, что с собой необходимо взять паспот, полис и СНИЛС.