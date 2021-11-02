Под Орлом 4 человека пострадали в столкновении легковушки с трактором

Пострадали четыре человека Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области легковушка столкнулась с трактором. Четыре человека, водитель и пассажиры "Лады Приоры", получили травмы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на минувших выходных, 30 октября, на дороге "Орел-Ефремов". Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 43-летний водитель "Лады" влетел в попутно двигавшийся трактор "Case". Водитель сельхозмашины не пострадал, а вот водитель и пассажиры легкового авто не смогли отделаться только испугом.

И сам мужчина, и так же женщина-пассажир 41 года, 22-летняя и 14-летняя девушки получили травмы.

За прошедшие же сутки, 1 ноября, на территории Орловской области не произошло ни одного ДТП с пострадавшим.