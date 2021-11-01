На Болховском шоссе Орла продолжается ремонт тротуаров

Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле продолжается ремонт тротуаров на Болховском шоссе. Выложат в него 31,6 млн рублей, работа, по планам, должна завершиться к концу года.

Это вторая очередь ремонта. Как пояснили в пресс-службе мэрии Орла, дорожники обустроят пешеходный и технический тротуары, а также сделают велодорожки. Они будут пролегать по одной стороне улицы и иметь двусторонее движение. Ширина дорожки составит 3-4 метра, по 1,5 - 2 метра на каждую полосу.

- Также подрядчику предстоит замена двух остановочных павильонов и установка дополнительных приборов освещения — около 40 опор. Увенчает работы эстетический этап — очистка прилегающей зеленой зоны от сухих и аварийных деревьев. Позже их компенсируют декоративные, не дающие плодов, но цветущие яблони, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.