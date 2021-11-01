В детских садах Орла с 1 ноября открылись дежурные группы

Дежурные группы открылись в детских садах Орла Фото: Ольга СУПОНЕВА

В детских садах Орла с 1 ноября начали работу дежурные группы. Они примут малышей в период выходных дней, объявленных президентом.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Орла, дежурные группы посетит 450 детей. Это малыши, чьи родители вышли на работу. Взрослые написали заявления, чтобы дети продолжили посещать детский сад и были под присмотром. 65 групп открылось на базе 50 садиков.

- На режим дежурных групп дошкольные учреждения перешли в соответствии с решением оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в Орловской области. В таком варианте детсады будут работать до четверга. Также с 8 по 13 ноября 2021 года в школах откроются дежурные классы для обучающихся, - пояснили в мэрии.