В Орле проверили, как кафе и бары соблюдают запрет на работу по ночам

Фото: Светлана Маковеева

В Орле кафе оштрафуют за работу в ночное время. В городе прошли рейды, призванные выявить нарушителей антиковидных ограничений. Как оказалось, такие есть.

О рейдах и их результатах рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области. Кафе и другие заведения общепита проверяли в ночное время: с 23.00 до 6.00 они не должны пускать посетителей, а могут работать только навынос. Рейды прошли в Железнодорожном и Северном районе, всего проверяющие посетили больше 50 разных заведений общепита. В Железнодорожном районе все соблюдали ограничения, а в Северном нашелся нарушитель.

- Один объект нарушил запрет и работал с доступом посетителей в зал обслуживания. В результате проведенного рейда составлен протокол осмотра, возбуждено административное производство, - сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

Рейды в дальнейшем продолжатся.