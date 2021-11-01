Сельскохозяйственный ангар горел в орловском селе

В Орловской области пожарные потушили пламя, разгоревшееся в сельскохозяйственном ангаре. ЧП случилось в Свердловском районе 31 октября.

Пожар произошел в селе Никольское в вечернее время. Спасателям очевидцы происшествия позвонили около семи вечера, пожарные прибыли на место. Весь ангар к тому моменту задымило. В итоге кабели и счетчик оказались повреждены огнем, а стены помещения закоптило. Удалось спасти от огня хранившееся тут зерно и три грузовых машины.

- Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - пояснили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.