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Происшествия1 ноября 2021 15:35

Сельскохозяйственный ангар горел в орловском селе

От огня удалось спасти зерно и грузовые машины
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области пожарные потушили пламя, разгоревшееся в сельскохозяйственном ангаре. ЧП случилось в Свердловском районе 31 октября.

Пожар произошел в селе Никольское в вечернее время. Спасателям очевидцы происшествия позвонили около семи вечера, пожарные прибыли на место. Весь ангар к тому моменту задымило. В итоге кабели и счетчик оказались повреждены огнем, а стены помещения закоптило. Удалось спасти от огня хранившееся тут зерно и три грузовых машины.

- Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - пояснили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.