Под Орлом водитель на иномарке превысил скорость и сбил лося

Водитель на иномарке сбил лося Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области водитель на иномарке решил полихачить и сбил лося. ДТП случилось на трассе М-2 "Крым" 30 октября.

Подробности ДТП озвучили в региональной Госавтоинспекции. 58-летний водитель ехал в вечернее время за рулем легковушки "Рено Флюенс" со стороны Москвы в направлении Орла. На 355 километре он разогнался и, как формулирует ГИБДД, не выбрал скорость обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением.

Как раз в этот момент на дорогу вышел лось. Легковая иномарка снесла животное. Судя по фото с места происшествия удар был сильный.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщили в орловском УГИБДД.

О судьбе сохатого не сообщается.