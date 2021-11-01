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Происшествия1 ноября 2021 15:24

Под Орлом водитель на иномарке превысил скорость и сбил лося

ДТП случилось на трассе М-2 "Крым"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Водитель на иномарке сбил лося

Водитель на иномарке сбил лося

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области водитель на иномарке решил полихачить и сбил лося. ДТП случилось на трассе М-2 "Крым" 30 октября.

Подробности ДТП озвучили в региональной Госавтоинспекции. 58-летний водитель ехал в вечернее время за рулем легковушки "Рено Флюенс" со стороны Москвы в направлении Орла. На 355 километре он разогнался и, как формулирует ГИБДД, не выбрал скорость обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением.

Как раз в этот момент на дорогу вышел лось. Легковая иномарка снесла животное. Судя по фото с места происшествия удар был сильный.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщили в орловском УГИБДД.

О судьбе сохатого не сообщается.