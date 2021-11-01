Во всех районах Орла 1 ноября идет вакцинация от коронавируса

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. 1 ноября можно сделать укол без предварительной записи в каждом из четырех районах города.

В Советском районе вакцинация идет до 16.00 в МФЦ на улице Ленина, 1 (1-й этаж). Здесь прививку можно сделать с понедельника по субботу включительно.

В Заводском районе работает прививочный пункт в ТМК "Гринн", Кромско ш-се, 4. Медицинский кабинет расположен на 1 этаже, медики дежурят до 19.00.

В Железнодорожном районе работает передвижной прививочный кабинет возле торгового центра "Европа" на Московской, 67. Здесь привиться можно также до 19.00

В Северном районе врачи примут орловцев до 19 часов вечера также возле ТЦ "Европа" на Металлургов 17к1.

В обладминистрации горожанам напоминают, что с собой нужно взять документы: паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Они нужны, чтобы получить в дальнейшем сертификат о вакцинации.