Полиция ищет хулиганов, повредивших четыре машины на Приборостроительной в Орле

От рук вандалов пострадало несколько машин. Фото: группа "ДТП Орел" Вконтакте

В Орле неизвестные хулиганы повредили четыре машины в Советском районе города. ЧП случилось на Приборостроительной улице в выходные, возбуждено уголовное дело.

Владельцы автомобилей написали заявление в полицию 30 октября. Поутру люди заметили, что повреждено сразу несколько автомобилей в районе дома №21. Ущерб от рук неизвестных вандалов составил больше 120 тысяч рублей: у автомобилей оказались разбиты стекла, оторваны зеркала, поцарапан кузов. Уголовное дело следователи завели по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений».

- Очевидцев произошедшего, а также тех, кому известна информация о местонахождении подозреваемых, полиция просит сообщить в УМВД России по городу Орлу по номеру 02 (с мобильного 102), 8(4862)43-36-22, 40-09-02 или по адресу: г. Орел, ул. Гуртьева, 21, - обратились к орловцам в региональном Управлении МВД.