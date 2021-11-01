Накануне Нового года в Орле будут торговать елками на 31 базаре

В декабре в Орле откроется 31 елочный базар Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле накануне 2022 года ели будут продаваться на 31 базаре. Именно столько точек для торговли предложила городская администрация предпринимателям.

Заявки от желающих торговать елками и соснами на городских улицах уже принимает мэрия, аукцион состоится 1 декабря. По планам, предпраздничные базары развернутся во всех районах города. Сразу несколько появится на Комсомольской улице и на Октябрьской, также торговля развернется на Наугорском шоссе, Карачевской, Авиационной, Металлургов, Блынского, Генерала Родина, Машкарина и других.

Торговля развернется с 15 по 31 декабря.

Заявки предприниматели могут подать по адресу Пролетарская гора, д. 1, каб. 424. Телефон для справок 76-27-42; 25-52-10 (доб. 2709).