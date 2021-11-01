На дороге под Орлом фура сбила пешехода

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

На дороге под Орлом большегрузный автомобиль сбил пешехода. Оказавшийся под колесами мужчина получил травмы.

ДТП случилось в вечернее время 31 октября на дороге М-2 "Крым". Водитель 55-ти лет вел большегрузный автомобиль "Рено" с полуприцепом со стороны Москвы в сторону Белгорода. На 377 километре на проезжей части находился мужчина 34 лет, он шел по дороге в попутном машине направлении.

- Произошел наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Выходные в Орловской области выдались "богатыми" на ДТП. Всего полицейские зафиксировали 27 аварий, пострадало 11 человек.