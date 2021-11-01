У 326 жителей Орловской области за сутки подтвердился коронавирус

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области за последние сутки, по состоянию на 1 ноября 2021, заболело коронавирусом 326 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

Заболеваемость в регионе идет в рост, несмотря на выросшие темпы вакцинации. Общее число случаев заражения за весь период наблюдения достигло 53 540.

Выздоровело и выписано за последний день всего 49 орловцев. Всего излечилось 46 996 человек.

Коронавирус продолжает уносить жизни: скончалось, по данным федерального оперштаба, еще 5 пациентов. Таким образом пандемия забрала жизни 1 104 жителей Орловской области.

Напомним, что в Орле и области ужесточены ограничительные меры в связи с коронавирусом, а также введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.