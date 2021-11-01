В сгоревшем нежилом доме под Орлом обнаружено тело 56-летней женщины

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области на пепелище сгоревшего нежилого дома обнаружено тело 56-летней женщины. ЧП случилось в райцентре Знаменское 1 ноября.

Подробности озвучили в региональном МЧС. Дом полыхал на улице Горького села Знаменское ранним утром, спасателям позвонили очевидцы с сообщением о пожаре, когда было начало пятого. На место происшествия прибыли пожарные,к тому моменту нежилой дом уже был весь объят пламенем.

Огонь удалось затушить. Внутри сгоревшего строения пожарные обнаружили погибшего человека.

- В результате пожара кровля выгорела на площади 48 квадратных метров, помещения дома закопчены по всей площади. Причина пожара устанавливается, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.