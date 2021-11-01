Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 ноября 2021 11:05

Полицейский из Орла Андрей Новиков борется за звание Народного участкового страны

Поддержать участкового можно проголосовав за него онлайн с 1 по 10 ноября
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Андрей Новиков претендует на звание Народного участкового страны

Андрей Новиков претендует на звание Народного участкового страны

Стартовал всероссийский этап конкурса "Народный участковый-2021". Орловскую область в нем представляет Андрей Новиков, поддержать полицейского можно с 1 по 10 ноября, проголосовав за него онлайн.

Участковый Андрей Новиков с 2006 года служит в органах внутренних дел. Сейчас на его административном участке проживает больше двух тысяч человек. Это жители сельских населенных пунктов Орловского района: Неполодского, Моховицкого и Жиляевского сельских поселений.

На административном участке Новикова живет больше двух тысяч человек

На административном участке Новикова живет больше двух тысяч человек

В должностные обязанности участкового входят, по большей части, общение с людьми. Полицейский беседует с пожилыми жителями, с молодежью. Также Андрей Новиков уделяет внимание орловцам, состоящем на профилактическом учете по той или иной причине. Дома полицейского ждет жена и двое детей.

Теперь же полицейский борется за звание "Народного участкового" страны. Поддержать земляка можно проголосовав за него на сайте ИД "Комсомольская правда".