Замминистра здравоохранения Олег Салагай посетил Орловскую область

Орловскую область посетил замглавы Министра здравоохранения Олег Салагай. Заместитель главы Минздрава побывал в регионе по поручению Владимира Путина.

О визите сообщает пресс-служба облправительства. Во время посещения региона Олег Салагай посетил ряд больниц области, внимание было уделено медучреждениям, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

- С учетом роста заболеваемости среди детей, была оценена организация оказания медицинской помощи юным жителям области, а также особое внимание было обращено на усиление контроля за беременными женщинами и более активной их вакцинации, - рассказали в областном Правительстве.

Также заместитель Министра провел совещание с губернатором и чиновниками депздрава. Речь шла о наращивании темпов вакцинации от ковида, усиления контроля за пациентами, которые лечатся амбулаторно, привлечению волонтеров и студентов медицинских вузов для оказания помощь больным.