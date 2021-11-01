Орловчанка лишилась больше 900 тысяч рублей на онлайн-бирже

Орловчанка лишилась 900 тысяч рублей на бирже Фото: Архив "КП"

Жительница Орла лишилась на онлайн-бирже больше 900 тысяч рублей. Женщина хотела инвестировать средства, чтобы заработать, но осталась без сбережений.

Подробности рассказали в региональном УМВД. Предложение о выгодном способе инвестировать 53-летняя орловчанка увидела в интернете. Она оставила заявку на обучение. Через какое-то время с ней связался брокер, орловачнка прошла обучение на тематику финансовых рынков. Брокер пообещал хороший доход, обещал сопровождение сделок. В дальнейшем женщина стала принимать участие в торгах, постоянно пополняя свой счет из своего же кармана. В итоге, когда убыток превысил 900 тысяч, орловчанка пошла в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.