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Общество1 ноября 2021 9:24

На орловских водоемах завершен период навигации

Владельцы маломерных судов смогут вывести их на воду будущей весной
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области завершена навигация

В Орловской области завершена навигация

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области 1 ноября 2021 завершилась навигация. Владельцы маломерных судов теперь выведут их на воду только будущей весной.

- Решение об окончании навигации принимается для безопасности самих судовладельцев, так как с понижением температуры воды резко возрастает риск несчастных случаев и гибели на воде при падении за борт или аварий. Кроме того, маломерные суда обладают низкой морозоустойчивостью, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Выйти на воду могут только спасательные катеры и другие суда. Как пояснили в МЧС, во время осенне-зимнего периода на водоемах будут проводиться рейды, цель которых - предотвратить несчастные случаи.