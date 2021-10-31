На ноябрьских праздниках в Орле будет дождливо и ветрено Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На предстоящих длинных выходных и праздниках в Орле и области начнет меняться погода. В регион придут дожди. Публикуем полный прогноз погоды на 1-7 ноября 2021.

По информации Росгидрометцентра, в понедельник, 1 ноября, ожидается небольшая облачность. Днем температура воздуха достигнет отметки +10 градусов тепла, ночью 0 градуса. В течение дня и темное время суток без осадков. Ветер южный 2 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Во вторник, 2 ноября, облачно, но без осадков. Днем столбики термометров покажут всего +10 градусов, ночью +1. Ветер восточный 4 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

В среду, 3 ноября, начнутся дожди. Облачно. Днем +12 градусов, ночью +6 градусов и тоже дожди. Ветер юго-восточный 5 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В четверг, 4 ноября, прогнозируется пасмурная погода и небольшой кратковременный дождь. Днем +12 градусов, ночью +7 градусов. Ветер южный 6 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В пятницу, 5 ноября, столбики термометров покажут +14 градусов днем и +7 ночью. Облачно, временами небольшой дождь. Южный ветер 7 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В субботу, 6 ноября, облачно и без осадков. Днем +11 градусов, ночью +7 и дождь. Ветер юго-западный 5 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

В воскресенье, 7 ноября, по предварительным данным сервиса Яндекс.Погода, без осадков, но пасмурно. Днем +5, ночью +3.