В Орловской области не планируют вводить вход в продовольственные магазины по QR-кодам Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

29 октября губернатор Орловской области провел очередной прямой эфир в соцсетях, где рассказал о ситуации с новыми ограничениями по ковид. Глава региона сообщил, что вводить вход в продовольственные магазины по QR-кодам он не планирует.

Напомним, из-за резкого роста заболеваемости короновирусом в Орловской области водится целый ряд ограничений на длинные ноябрьские праздники и после них. В частности, с 30 октября QR-коды о вакцинации вместе с паспортом придется предъявлять посетителям фитнес-центров, с 8 ноября – в непродовольственных магазинах.

- Если у вас есть официальное врачебное заключение о медотводе на вакцинацию, достаточно предъявить его вместо QR-кода. Есть врачебное указание, что вакцина от гриппа не является медотводом от вакцинации от коронавируса. При проверке QR-кодов в магазинах и учреждениях посетителям с собой нужно иметь документ, подтверждающий личность, - сообщил Андрей Клычков в прямом эфире 29 октября.