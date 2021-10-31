В Орле перед судом предстанут члены запрещенной экстремистской организации Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанут члены экстремистской организации «Свидетели Иеговы», запрещенной в Российской Федерации. Трем ее приверженцам инкриминируют незаконную организацию собраний, распространение литературы и многое другое.

По информации Следственного комитета России по Орловской области, в ходе следствия было установлено, что все трое обвиняемых находились в руководящем составе организации. Они проводили на территории региона созывы собраний, советов старейшин, организовали распространение экстремистской литературы, сбор и расходование денег, завлекали орловцев в свои ряды.

- Расследование уголовного дела в отношении троих приверженцев экстремистской организации, запрещенной в РФ, «Свидетели Иеговы «Орел», завершено. Они обвиняются в совершении преступления по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Кроме того, в ходе расследования выявлены новые участники, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК России по Орловской области.

Совместно с сотрудниками регионального УФСБ и УМВД России следователи выявили еще четырех орловцев, являющихся участниками экстремистской организации. Уголовные дела на них выделены в отдельное производство. Расследование продолжается.