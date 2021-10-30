В школах Орла до 40% повысят базовую ставку для молодых специалистов Фото: Архив "КП"

29 октября в Орле состоялось заседание горсовета. Одним из главных вопросов сессии стала финансовая поддержка работников образования. Депутаты приняли решение повысить базовую ставку для молодых специалистов 20% до 40%.

По информации пресс-службы горсовета Орла, повышенная ставка коснется учителей, работающих первые три года. Изменится система оплаты и для педагогов, работающих в организациях, поддерживающих одаренных детей, ведущих дополнительное и дошкольное образование, а также спортивную подготовку. Им увеличена базовая единица с 5424 рублей до 7000 рублей.

- Педагогическим работникам общеобразовательных организаций, реализующих образовательную деятельность базовую ставку увеличат с 5424 рублей до 6000 рублей. Будет повышен коэффициент за уровень образования у педагогов за стаж работы и введен к должностному окладу коэффициент за специфику работы работникам структурных подразделений дополнительного образования по выявлению и поддержке одаренных детей, а также к должностному окладу будет введен коэффициент за специфику работы в группах с превышением нормативной наполняемости воспитанников, - поясняет пресс-служба Орловского горсовета.