На последних выходных октября в Орле будет теплая погода без дождя Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Последние выходные октября продолжать радовать жителей Орловской области хорошей теплой погодой без дождя. Публикуем полный прогноз погоды на 30 и 31 октября 2021 года.

По информации Росгидрометцентра, в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +13 градусов, ночью столбики термометров покажут +2. Ветер юго-западный 4 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В воскресенье, 31 октября, небольшая облачность без осадков. Днем +12 градусов тепла, ночью +1. Ветер сменит направление на южное и будет дуть со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.